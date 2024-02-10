У Bihus.Info вважають, що «кураторів стеження хотіли нагородити» – як відреагували в СБУ

Видання Bihus.Info направило до СБУ запит щодо начебто «подання на нагородження орденом Данила Галицького керівника департаменту захисту національної державності Романа Семенченка, якого згодом було звільнено після розголосу стеження за журналістами, та працівника СБУ Ігоря Кравченка, причетного до стеження». У СБУ заперечили наявність у них такого ордена.

У сюжеті журналістів йдеться про те, що «у січні після проведення операції зі стеження за співробітниками Bihus.Info, але до того, як інформація про цю операцію набула розголосу, тодішнього керівника департаменту захисту національної державності Романа Семенченка і співробітника СБУ Ігоря Кравченка подали на нагородження орденом Данила Галицького».

Журналісти зазначають, що «Bihus.Info подав запит щодо цієї інформації, однак не має підстав сумніватися в її правдивості».

Журналісти пояснили, що Орден Данила Галицького присвоюється указом президента за «значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові».

Bihus.Info також повідомляє, що «після публікації розслідування щодо причетності СБУ до стеження за журналістами співробітникам спецслужби заборонили використовувати брендовий одяг, дорогі годинники й елітні автомобілі». Відповідна розсилка, за даними проєкту, начебто «з’явилася у внутрішніх чатах СБУ і дійшла до журналістів».

У сюжеті Bihus.Info також йдеться про те, що після публікації розслідування «журналісти різних редакцій почали активно повідомляти в соцмережах, що також вже знайомі з Ігорем (Кравченком – ред.)».

«Деякі – тому що він витягував їх на зустріч, деякі – тому що він приходив до них у редакцію. Згадали і те, що, за словами Ігоря, йому доручили займатися всіма журналістами», – заявили розслідувачі.

Водночас пресслужба СБУ у коментарі виданню «Українська правда» заперечила наявність нагороди у Семенченка і Кравченка.

«Інформуємо про відсутність державної нагороди «Орден Данила Галицького» у колишнього керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка та Ігоря Кравченка», – зазначили у відомстві.

5 лютого видання Bihus.Info повідомило, що його журналісти ідентифікували тих, хто встановив приховані камери в готельні номери для стеження за редакцією. Камери знімали відпочинок команди в готельному комплексі на Київщині наприкінці грудня 2023 року. За даними журналістського розслідування, це були співробітники Служби безпеки України.

Згідно із заявою СБУ, «протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності» цієї спецслужби, а операторка Bihus.Info виявилася «серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам». Водночас СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі статті 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).