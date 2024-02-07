Малюк розповів послам країн G7 про ситуацію зі стеженням за журналістами Bihus.Info – СБУ

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк зустрівся з послами країни «Групи семи» – про це пресслужба СБУ заявила 7 лютого.

За повідомленням, сторони обговорили питання взаємодії для перемоги України у війні проти Росії, а також «подальші кроки для демократичного розвитку нашої держави та забезпечення свободи слова». Малюк також розповів партнерам про внесок Служби безпеки в оборону.

Як цитує пресслужба, очільник відомства «розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова».

«Посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції «Bihus.Іnfo». За словами Василя Малюка, прийнято кадрові рішення, зокрема – щодо звільненення керівника ДЗНД та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення», – заявляє СБУ.

Малюк ствержує, що незалежність медіа має бути стовідсотково забезпечена, і пообіцяв «не допускати жодних порушень цього надважливого принципу демократії».

Представники країн G7 наразі не коментували зустріч зі свого боку.

Голова СБУ 6 лютого назвав «неприпустимою» публікацію відео стеження за журналістами. Того ж дня Верховна Рада підтримала пропозицію викликати його для доповіді щодо цієї ситуації.

Офіс генерального прокурора напередодні повідомив, що справу про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

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5 лютого видання Bihus.Info повідомило, що його журналісти ідентифікували тих, хто встановив приховані камери в готельні номери для стеження за редакцією. Камери знімали відпочинок команди в готельному комплексі на Київщині наприкінці грудня 2023 року. За даними журналістського розслідування, це були співробітники Служби безпеки України.

Згідно із заявою СБУ, «протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності» цієї спецслужби, а операторка Bihus.Info виявилася «серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам». Водночас СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі статті 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).