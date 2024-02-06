Голова СБУ назвав «неприпустимим» поширення відео стеження за журналістами Bihus.Info

Голова Служби безпеки Василь Малюк 6 лютого прокоментував останні повідомлення про причетність до стеження за журналістами проєкту Bihus.Info співробітниками його відомства.

Він вказав на «надважливий внесок», який СБУ робить у захист України, як на фронті, так і в тилу Росії, а також через викриття російських агентурних мереж.

«За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів», – заявив Малюк.

Він додав, що це дії «є неприпустимими» і спричинили «низку кадрових рішень». Голова СБУ нагадав, що раніше за його поданням президент звільнив керівника ДЗНД, але не уточнив, чи це єдине звільнення.

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Раніше 6 лютого народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада підтримала його пропозицію викликати голову СБУ для доповіді щодо стеження за журналістами Bihus.Info. За рішення проголосували 159 парламентарів.

Голова комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин, виступаючи в Раді, запропонував СБУ «провести внутрішнє розслідування з відстороненням ймовірних причетних від роботи на час слідства».

5 лютого видання Bihus.Info повідомило, що його журналісти ідентифікували тих, хто встановив приховані камери в готельні номери для стеження за редакцією. Камери знімали відпочинок команди в готельному комплексі на Київщині наприкінці грудня 2023 року. За даними журналістського розслідування, це були співробітники Служби безпеки України.

Згідно із заявою СБУ, «протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності» цієї спецслужби, а операторка Bihus.Info виявилася «серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам». Водночас СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі статті 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).