Справу про стеження за журналістами Bihus.Info буде розслідувати ДБР – прокуратура

Офіс генерального прокурора доручив розслідування справи за заявою про незаконне стеження за журналістами проєкту Bihus.Info Державному бюро розслідувань – про це пресслужба відомства заявила 6 лютого.

«Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань», – пояснили в прокуратурі.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що свобода слова є «невід’ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави».

«Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про цю роботу», – йдеться в його коментарі.

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ОГП також анонсує чергову робочу зустріч прокурорів і журналістів для розгляду випадків порушень проти журналістів найближчим часом.

5 лютого видання Bihus.Info повідомило, що його журналісти ідентифікували тих, хто встановив приховані камери в готельні номери для стеження за редакцією. Камери знімали відпочинок команди в готельному комплексі на Київщині наприкінці грудня 2023 року. За даними журналістського розслідування, це були співробітники Служби безпеки України.

Згідно із заявою СБУ, «протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності» цієї спецслужби, а операторка Bihus.Info виявилася «серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам». Водночас СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі статті 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).