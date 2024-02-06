СБУ і Bihus.Info: «протидія організованій наркозлочинності» чи тиск на журналістів

Закон про мобілізацію: вноситимуть ще зміни чи голосуватимуть?
Депутати можуть розглянути законопроєкти про зміну правил мобілізації у першому читанні вже цього тижня, допускає перший заступник спікера Верховної ради Олександр Корнієнко.
Новий урядовий проєкт закону і досі містить корупційні ризики – заявляють у профільному комітеті. На якому етапі у робота над змінами до мобілізації? І чи будуть текст змінювати ще раз?
- Тиск на журналістів чи боротьба з «організованою наркозлочинністю»
Журналісти проєкту розслідувань Bihus.Info встановили імена імовірних співробітників СБУ, які стежили за журналістами. У СБУ відповіли – це було в рамках боротьби з «організованою наркозлочинністю».
Повідомляємо подробиці.
- Росія скликає Радбез ООН через Лисичанськ
Внаслідок удару по окупованому Лисичанську загинув не тільки призначений Росією окупаційний «міністр надзвичайних ситуацій «ЛНР», а і місцеві так звані депутати. Російські воєнкори пишуть, що є і загиблі силовики. Натомість окупаційна влада пише про 28 загиблих цивільних.
А Росія скликає через це Радбез ООН. Що відбулося в Лисичанську і хто загинув?
Про це і не тільки дивіться програму Свобода. Ранок:
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