СБУ і Bihus.Info: «протидія організованій наркозлочинності» чи тиск на журналістів

Закон про мобілізацію: вноситимуть ще зміни чи голосуватимуть?

Депутати можуть розглянути законопроєкти про зміну правил мобілізації у першому читанні вже цього тижня, допускає перший заступник спікера Верховної ради Олександр Корнієнко.

Новий урядовий проєкт закону і досі містить корупційні ризики – заявляють у профільному комітеті. На якому етапі у робота над змінами до мобілізації? І чи будуть текст змінювати ще раз?

Тиск на журналістів чи боротьба з «організованою наркозлочинністю»

Журналісти проєкту розслідувань Bihus.Info встановили імена імовірних співробітників СБУ, які стежили за журналістами. У СБУ відповіли – це було в рамках боротьби з «організованою наркозлочинністю».

Повідомляємо подробиці.

Росія скликає Радбез ООН через Лисичанськ

Внаслідок удару по окупованому Лисичанську загинув не тільки призначений Росією окупаційний «міністр надзвичайних ситуацій «ЛНР», а і місцеві так звані депутати. Російські воєнкори пишуть, що є і загиблі силовики. Натомість окупаційна влада пише про 28 загиблих цивільних.

А Росія скликає через це Радбез ООН. Що відбулося в Лисичанську і хто загинув?

Про це і не тільки дивіться програму Свобода. Ранок: