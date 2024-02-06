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Війна

СБУ і Bihus.Info: «протидія організованій наркозлочинності» чи тиск на журналістів

СБУ 5 лютого відреагувала на розслідування Bihus.Info, у ході якого встановили імена імовірних співробітників спецслужби, причетних за стеженням за журналістами
СБУ 5 лютого відреагувала на розслідування Bihus.Info, у ході якого встановили імена імовірних співробітників спецслужби, причетних за стеженням за журналістами

Закон про мобілізацію: вноситимуть ще зміни чи голосуватимуть?

Депутати можуть розглянути законопроєкти про зміну правил мобілізації у першому читанні вже цього тижня, допускає перший заступник спікера Верховної ради Олександр Корнієнко.

Новий урядовий проєкт закону і досі містить корупційні ризики – заявляють у профільному комітеті. На якому етапі у робота над змінами до мобілізації? І чи будуть текст змінювати ще раз?

  • Тиск на журналістів чи боротьба з «організованою наркозлочинністю»

Журналісти проєкту розслідувань Bihus.Info встановили імена імовірних співробітників СБУ, які стежили за журналістами. У СБУ відповіли – це було в рамках боротьби з «організованою наркозлочинністю».

Повідомляємо подробиці.

  • Росія скликає Радбез ООН через Лисичанськ

Внаслідок удару по окупованому Лисичанську загинув не тільки призначений Росією окупаційний «міністр надзвичайних ситуацій «ЛНР», а і місцеві так звані депутати. Російські воєнкори пишуть, що є і загиблі силовики. Натомість окупаційна влада пише про 28 загиблих цивільних.

А Росія скликає через це Радбез ООН. Що відбулося в Лисичанську і хто загинув?

Про це і не тільки дивіться програму Свобода. Ранок:

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