Рішення щодо законопроєкту про допомогу Україні очікується до 6 лютого – сенатор США

Провідний представник Республіканської партії на переговорах щодо двопартійного законопроєкту в Сенаті США про посилення безпеки кордону і надання допомоги Україні заявив, що рішення з приводу того, чи розпочинати дебати щодо документу, ухвалять до 6 лютого.

Сенатор Джеймс Ленкфорд (республіканець від Оклахоми) сказав агенції Reuters, що якщо законопроєкт не підтримають обидві сторони, то «ми не повинні цього робити».

Відомі республіканці, включно з експрезидентом Дональдом Трампом і спікером Палати представників Майком Джонсоном висловилися проти законопроєкту.

Документ передбачає 118 мільярдів доларів нових витрат, у тому числі 60 мільярдів доларів допомоги Україні.

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Сенат США 4 лютого оприлюднив довгоочікуваний пакет законів на суму 118 мільярдів доларів, який поєднує політику охорони кордонів з допомогою Україні, Ізраїлю й іншим союзникам США, але документ наштовхнувся на опозицію з боку республіканців.

Президент США Джо Байден 4 лютого закликав Конгрес якнайшвидше схвалити двопартійну угоду про національну безпеку.



«Тепер рішення мають ухвалити республіканці в Палаті представників. Чи хочуть вони вирішити проблему? Чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Я ухвалив своє рішення. Я готовий вирішити проблему… Я закликаю Конгрес об’єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон», – сказав Байден.

2 лютого, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат США голосуватиме за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.