Буданов закликав Канаду передати Україні понад 80 тисяч ракет CRV7 – їх планують утилізувати

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав уряд Канади передати Україні понад 83 тисяч ракет CRV7, які планують утилізувати. Про це він сказав в інтерв’ю Global News, опублікованому 5 лютого.



За його словами, це допоможе Україні протистояти російським військам і заощадить кошти канадських платників податків на знищення ракет.

Буданов сказав, що ракети CRV7 будуть використовуватися як українськими ударними вертольотами, так і наземними пусковими установками для ураження російських танків і артилерії.



За його словами, Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще чекає на рішення.



«Ми сподіваємося, що це буде взаємовигідна ситуація», – сказав він.

Канадські урядовці заявили, що розглядають запит, але застерегли, що CRV7 вже десятки років, і вони могли стати нестабільними, що зробило б їх небезпечними в експлуатації та транспортуванні.

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Понад 83 000 наземних ракет CRV7 зберігаються на складі боєприпасів канадських збройних сил. Канада більше не має потреби в них і обрала приватного підрядника для їх знищення.



Як пише Global News, канадський військовий речник визнав, що 83 303 ракети – більшість з яких є з ракетними двигунами, але без боєголовок – очікують на утилізацію. Окрім занепокоєння щодо того, чи можна безпечно перевезти їх повітрям, передача їх Україні означала б розірвання контракту з компанією щодо утилізації, яка будувала спеціальний об’єкт для виконання цієї роботи.

У CRV7 використовується тверде паливо, як зазначає Global News, вони все ще можуть бути безпечними, за умови, що вони зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи або забруднення.



Це питання виникло в Оттаві днями, коли консерватори заявили, що канадські військові мають запаси ракет.



«Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, консерватори зі здоровим глуздом закликають уряд Трюдо передати цю зброю Україні, яка зможе використовувати її для захисту свого суверенітету», – йшлося в заяві партії.



Канадські урядовці заявили, що розглядають запит, але застерегли, що CRV7 вже десятки років, і вони могли стати нестабільними, що зробило б їх небезпечними в експлуатації та транспортуванні.

Днями стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія, йдеться у листі.