ISW: Кремль для Заходу посилює риторику поділу України

Кремль посилює риторику поділу України для нормалізації його у західних дискусіях про Україну, йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).



«Кремль посилює риторику, яка підштовхує до гіпотетичного поділу України, хапаючись за нешкідливі і не пов’язані з цим теми, ймовірно, у спробі нормалізувати наратив про поділ у західних дискусіях про Україну. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 5 лютого, що нібито європейські плани будівництва залізничної лінії з Іспанії до Львова є свідченням визнання Заходом того, що Львів стане « »новою столицею України в межах [Львівської області]», ймовірно, після закінчення війни Росії», – йдеться у звіті.



Аналітики зазначають, що цей план не має нічого спільного з українськими кордонами або закінченням війни, а є незалежним європейським інфраструктурним проєктом.

Примітно, що Медведєв опублікував цю заяву на своєму англомовному акаунті у соцмережі X, а не на російськомовному Telegram, що свідчить про те, що його заява була розрахована на міжнародну аудиторію, а не на внутрішню російську аудиторію, зауважують в ISW.



Інститут вивчення війни додає, що президент Росії Володимир Путін та інші російські високопосадовці нещодавно відновили наратив, в якому вторгнення в Україну розглядається як історично виправдане імперське завоювання, і в грудні 2023 року запропонували переважно російськомовній аудиторії, що Росія та європейські держави можуть розділити Україну і залишити її як «суверенну» державу в межах Львівської області.

Нещодавно аналітики ISW припускали, що Росія, ймовірно, розпалює і використовує неоімперіалістичні й націоналістичні настрої в Європі, щоб «вбити клин» між Україною і її західними сусідами.