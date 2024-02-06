Скандальні знахідки розслідувачів: чому за ними стежили та хто наказав?

- Голову СБУ Василя Малюка викликають на доповідь до Верховної Ради у зв'язку з прослуховуванням спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info. На сайті СБУ з'явилась окрема заява Малюка. У ній він запевняє, що за журналістами стежили окремі співробітники департаменту захисту національної державності. При цьому із цієї заяви випливає, що ані Малюк, ані його заступники нібито не знали про те, що співробітники СБУ, імовірно, поширили відеоматеріали, які використали для спроби дискредитації журналістів.
- Сам Денис Бігус формально визнає, що не знає, хто міг віддати наказ стежити за його командою, але він не вірить у те, що департамент захисту національної державності міг діяти самостійно. Натомість Бігус каже про те, що десятки його поінформованих співрозмовників вказують на те, що такий наказ могли віддати в Офісі президента. Що кажуть в ОП?
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що військово-політичне перезавантаження, яке очікується найближчим часом, не вплине на відносини Києва із західними партнерами. А що думають на передовій про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного? Репортаж з передової.
- Українка Іванна Волочій очолила список латвійської ліберальної партії «Kustiba Par!» на виборах до Європарламенту. Чому вона йде в Європарламент? Як збирається допомагати Україні в разі обрання?
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