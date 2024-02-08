СБУ заявляє про виявлення трьох схронів зі зброєю. Серед них – російські гранатомети під Києвом

Служба безпеки виявила три схованки з російською зброєю та вибухівкою у різних регіонах України – про це відомство заявило 8 лютого.

Зокрема, частину зброї залишили російські війська під час втечі з Київщини, «щоб потім сховане озброєння могли використовувати російські ДРГ».

«Так, на Київщині: співробітники СБУ виявили в Бучанському районі добре замаскований схрон із озброєнням російського виробництва. Тайник був облаштований під підлогою покинутої будівлі в одному із селищ поблизу столиці», – йдеться в повідомленні.

У схованці знайшли п’ять гранатометів і 12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.

СБУ вважає, що російські диверсанти планували використати це озброєння під час операцій на території Київщини.

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Також відомство звітує про виявлення ще двох партій зброї. На Закарпатті чоловік, вже засуджений за незаконний збут зброї, нібито намагався продати захований поблизу місцевого кар’єра арсенал зброї. Вилучили партію тротилу і пластиду з електродетонаторами, сім бойових гранат і ⁠майже 600 набоїв до стрілецької зброї.

У Вінницькій області правоохоронці затримали торговця зброєю, який «хотів продати криміналітету російський автомат Калашникова, понад тисячу набоїв та десяток бойових гранат».

Знахідки вилучили в рамках проваджень за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

У квітні 2023 року СБУ повідомила про викриття російського схрона з боєприпасами під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганщини.

Сили оборони звільнили Київську область від російських військ навесні 2022 року.