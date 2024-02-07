СБУ заявляє, що ліквідувала пʼять схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки України повідомила 7 лютого, що заблокувала ще п’ять схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
За даними спецслужби, правоохоронці затримали організаторів, які за оплату допомагали уникати мобілізації, серед фігурантів – чинний депутат районної ради та посадовець Служби судової охорони.
«За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та організувати втечу за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» ділки оцінювали до 10 тисяч американських доларів», – йдеться у повідомленні.
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СБУ вказує, що спільно з ДБР, Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури ліквідувала схеми ухилення від мобілізації у пʼяти регіонах України:
- На Прикарпатті військові контррозвідники СБУ затримали «на гарячому» депутата Калуської районної ради, який продавав фіктивні меддовідки про тимчасову непридатність до служби за станом здоров’я.
- У Кропивницькому СБУ та ДБР затримали посадовця Служби судової охорони, який за гроші обіцяв призовникам працевлаштування в складі судового відомства для отримання «броні» від мобілізації до лав ЗСУ.
- На Львівщині СБУ ліквідувала канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу. До організації злочину причетний очільник місцевого благодійного фонду, який оформлював чоловіків як водіїв гуманітарних перевезень.
- У Черкасах затримано представника місцевого громадського об’єднання з охорони громадського порядку, який торгував фіктивними меддовідками для подачі їх до військово-лікарської комісії.
- На Хмельниччині затримано місцевого жителя, який за гроші переправляв призовників до сусідньої країни поза пунктами пропуску.
За всіма фактами тривають розслідування. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію.
Як заявили в Міноборони, в документі враховані коментарі й зауваження до попередньої версії законопроєкту.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець напередодні заявив, що визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію. Зокрема, за його словами, «нормативний казус» є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку.
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