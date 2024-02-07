СБУ заявляє, що ліквідувала пʼять схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки України повідомила 7 лютого, що заблокувала ще п’ять схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

За даними спецслужби, правоохоронці затримали організаторів, які за оплату допомагали уникати мобілізації, серед фігурантів – чинний депутат районної ради та посадовець Служби судової охорони.

«За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та організувати втечу за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» ділки оцінювали до 10 тисяч американських доларів», – йдеться у повідомленні.

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СБУ вказує, що спільно з ДБР, Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури ліквідувала схеми ухилення від мобілізації у пʼяти регіонах України:

На Прикарпатті військові контррозвідники СБУ затримали «на гарячому» депутата Калуської районної ради, який продавав фіктивні меддовідки про тимчасову непридатність до служби за станом здоров’я.

У Кропивницькому СБУ та ДБР затримали посадовця Служби судової охорони, який за гроші обіцяв призовникам працевлаштування в складі судового відомства для отримання «броні» від мобілізації до лав ЗСУ.

На Львівщині СБУ ліквідувала канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу. До організації злочину причетний очільник місцевого благодійного фонду, який оформлював чоловіків як водіїв гуманітарних перевезень.

У Черкасах затримано представника місцевого громадського об’єднання з охорони громадського порядку, який торгував фіктивними меддовідками для подачі їх до військово-лікарської комісії.

На Хмельниччині затримано місцевого жителя, який за гроші переправляв призовників до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

За всіма фактами тривають розслідування. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Як заявили в Міноборони, в документі враховані коментарі й зауваження до попередньої версії законопроєкту.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець напередодні заявив, що визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію. Зокрема, за його словами, «нормативний казус» є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку.