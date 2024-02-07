Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449, повідомляють народні депутати.

«За» проголосували 243 парламентаря.

«Рада схвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію. За – 243. Це не остаточне рішення!! Буде друге читання, до цього будуть вноситись правки. Я голосував проти! Не погоджуюсь з багатьма пропозиціями! Зокрема по строкам демобілізації», – написав у телеграмі член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Також про це повідомляє Ярослав Железняк від фракції «Голос». Він уточнює, що законопроєкт схвалили без пропозицій комітету. За його словами, на внесення правок передбачено 14 днів – до 21 лютого, потім буде друге читання.

«Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні», – прогнозує депутат.

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30 січня Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації і військового обліку.

В оновленому законопроєкті щодо мобілізації Кабмін пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років.

Також передбачається, що під час дії воєнного стану для осіб (крім осіб офіцерського складу), які приймаються на військову службу за контрактом – віком від 18 до 25 років – строк військової служби встановлюється 1 рік. Для військовозобов’язаних, які проходили безперервну військову службу під час воєнного стану протягом 36 місяців і були звільненні зі служби у запас та які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється шість місяців.

Також документ передбачає, що у разі неявки громадянина до територіального центру комплектування (ТЦК) протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги ТЦК звертається до суду щодо, зокрема, тимчасового обмеження його у праві керування транспортними засобами, накладення арешту на кошти та інші цінності такого громадянина, що перебувають на рахунках і на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, або на електронні гроші.

Як заявили в Міноборони, в документі враховані коментарі й зауваження до попередньої версії законопроєкту.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець напередодні заявив, що визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію. Зокрема, за його словами, «нормативний казус» є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку.

Крім того, за словами омбудсмена, Конституції України не відповідає обов’язок призовника, військовозобов’язаного, резервіста реєструвати електронний кабінет, за невиконання якого несуть юридичну відповідальність, визначену законом.

Однак того ж дня, 6 лютого, після наради з міністром оборони України Рустемом Умєровим Дмитро Лубінець закликав парламент ухвалити в першому читанні, додавши, що до другого читання зауваження від Офісу омбудсмена «можна врегулювати».