Омбудсмен після зауважень до законопроєкту про мобілізацію закликав Раду ухвалити його в першому читанні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламент ухвалити в першому читанні поданий урядом законопроєкт про мобілізацію. Він написав про це у фейсбуці через кілька годин після того, як заявив, що склав перелік на дев’ять сторінок із пунктами документа, які суперечать Конституції.

«Сьогодні ввечері відбулася термінова нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроект про мобілізацію. У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюся до народних депутатів», – написав Лубінець.

Він додав, що до другого читання зауваження від Офісу омбудсмена «можна врегулювати».

30 січня Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації і військового обліку.

В оновленому законопроєкті щодо мобілізації Кабмін пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років.

Також передбачається, що під час дії воєнного стану для осіб (крім осіб офіцерського складу), які приймаються на військову службу за контрактом – віком від 18 до 25 років – строк військової служби встановлюється 1 рік. Для військовозобов’язаних, які проходили безперервну військову службу під час воєнного стану протягом 36 місяців і були звільненні зі служби у запас та які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється шість місяців.

Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія контрактів припиняється достроково.



Також документ передбачає, що у разі неявки громадянина до територіального центру комплектування (ТЦК) протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги ТЦК звертається до суду щодо, зокрема, тимчасового обмеження його у праві керування транспортними засобами, накладення арешту на кошти та інші цінності такого громадянина, що перебувають на рахунках і на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, або на електронні гроші.

Як заявили в Міноборони, в документі враховані коментарі й зауваження до попередньої версії законопроєкту.