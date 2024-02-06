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Омбудсмен після зауважень до законопроєкту про мобілізацію закликав Раду ухвалити його в першому читанні

Раніше Дмитро Лубінець повідомив, що склав перелік на дев’ять сторінок із пунктами документа, які суперечать Конституції
Раніше Дмитро Лубінець повідомив, що склав перелік на дев’ять сторінок із пунктами документа, які суперечать Конституції

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламент ухвалити в першому читанні поданий урядом законопроєкт про мобілізацію. Він написав про це у фейсбуці через кілька годин після того, як заявив, що склав перелік на дев’ять сторінок із пунктами документа, які суперечать Конституції.

«Сьогодні ввечері відбулася термінова нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроект про мобілізацію. У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюся до народних депутатів», – написав Лубінець.

Він додав, що до другого читання зауваження від Офісу омбудсмена «можна врегулювати».

30 січня Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації і військового обліку.

В оновленому законопроєкті щодо мобілізації Кабмін пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років.

Також передбачається, що під час дії воєнного стану для осіб (крім осіб офіцерського складу), які приймаються на військову службу за контрактом – віком від 18 до 25 років – строк військової служби встановлюється 1 рік. Для військовозобов’язаних, які проходили безперервну військову службу під час воєнного стану протягом 36 місяців і були звільненні зі служби у запас та які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється шість місяців.

Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія контрактів припиняється достроково.

Також документ передбачає, що у разі неявки громадянина до територіального центру комплектування (ТЦК) протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги ТЦК звертається до суду щодо, зокрема, тимчасового обмеження його у праві керування транспортними засобами, накладення арешту на кошти та інші цінності такого громадянина, що перебувають на рахунках і на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, або на електронні гроші.

Як заявили в Міноборони, в документі враховані коментарі й зауваження до попередньої версії законопроєкту.

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