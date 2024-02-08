З’їзд у Сіверськодонецьку: «Схеми» розшукали архівні документи, які розкривають причини закриття справи щодо сепаратизму

Журналісти програми «Схеми» розшукали архівні документи 2004-2006 років, які розкривають причини, чому були закриті кримінальні справи щодо закликів про відокремлення південно-східних регіонів під час з’їзду у Сіверськодонецьку, а також на позачергових сесіях обласних рад.

Додаткова експертиза публічних виступів посадовців не виявила у цілому закликів до зміни меж України. З матеріалів справи журналісти також дізнались, що вказівки на формування делегацій на з’їзд, в тому числі, надходили з Адміністрації президента, яку очолював на той момент кум Путіна Віктор Медведчук. У новому спецпроєкті «Схеми» (Радіо Свобода) реконструюють події того часу, який називають репетицією початку вторгнення Росії до України у 2014-му року, що згодом переросло у повномасштабну війну.

Як свідчать архівні документи, Служба безпеки України порушила кримінальну справу одразу після проведення з’їзду у Сіверськодонецьку, де лунали заклики про створення «південно-східної республіки», та засідань позачергових сесій Луганської, Харківської, Донецької та Одеської облрад, на більшості з яких були створені виконавчі комітети, які мали би перебрати на місцях владу від Києва, а також окремо – рішення Донецької облради про проведення референдуму про надання області статусу республіки в складі федерації.

На цій підставі в СБУ відкрили провадження за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» – це відбувалось у розпал виборів президента України у 2004-му році, коли ЦВК на чолі з Сергієм Ківаловим оголосив Віктора Януковича переможцем на тлі масових фальсифікацій, а в країні почалась Помаранчева революція.

Статус обвинувачених тоді отримали двоє – тодішній голова Луганської облради Віктор Тихонов та очільник Харківської облдержадміністрації Євген Кушнарьов. Це рішення ґрунтувалось на першому висновку науково-правової експертизи, яку провели співробітники Національної академії наук України.

Зокрема, тоді експерти виявили у їхніх виступах заклики, які «свідчать про наміри щодо зміни територіального устрою, меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією».

Наприклад, Тихонов під час з’їзду говорив: «Настав час зрештою проявити силу волі і мужність, не допустити підштовхування опозицією країни до цивільного конфлікту, руйнування територіальної цілісності держави. А те, що така загроза реальна, свідчать вимоги, що звучать на мітингах і сесіях провести референдуми в областях, де розглянути питання переділу адміністративно-територіального устрою».

А Кушнарьов, зокрема, проголошував: «Не треба випробовувати наше терпіння, на будь-який випад є гідна відповідь аж до крайніх заходів, і я хочу нагадати гарячим головам під помаранчевими прапорами: від Харкова до Києва 480 км, а до кордону з Росією 40. Вставай країна величезна, вставай на смертний бій, з нашистською силою темною, з помаранчевою чумою».

Рішення облрад – серед яких утворення виконавчих комітетів та ініціатива щодо референдуму – на думку експертів, були такими, що загрожували територіальній цілісності країни.

Але у вересні 2006-го Генпрокуратура все ж закрила справу – на підставі додаткової науково-правової експертизи, про яку попросили слідчі.

У ній співробітники НАН вже не згадали про рішення облрад, а знову оцінювали лише виступи посадовців. Цього разу вони дійшли висновку, що «в цілому характер виступів не містить закликів до виведення Харківської та Луганської областей з-під суверенітету України». Відповідно до пояснень декількох експертів, політики робили заяви «не з інтересів перебудови держави у будь-який спосіб, а з необхідності забезпечення спокою, порядку, домінування законності, конституційності у межах всієї України».

З огляду на ці висновки слідчий Генеральної прокуратури закрив кримінальну справу «за відсутністю складу злочину».

У коментарі журналістам один із експертів – член-кореспондент Національної академії наук Олександр Майборода – на запитання, чому змінився висновок, пояснив: «Перші висновки були з відеоперегляду, а вже коли прийшли до безпосереднього офіційного рішення, там вже такого не було».

Він додав: «Ну, ви ж розумієте, що на той час, після цього з'їзду, коли Ющенко прийшов до влади, йому треба було якимось чином шукати компроміс з регіонами, у тому числі з Донбасом, з півднем, з Кримом. Тому він так, мабуть… зверху вирішили на гальмах це все спустити».

Як з’ясували журналісти, закриття справи збіглося із підписанням Універсалу національної єдності президента Віктора Ющенка – в тому числі, з Януковичем, як лідером «Партії регіонів». Згодом Янукович вдруге став прем’єр-міністром України.

В межах цієї справи слідчі також аналізували виступи голови Донецької облдержадміністрації Анатолія Близнюка, очільника Луганської ОДА Олександра Єфремова, міського голови Одеси Руслана Боделана, народної депутатки Раїси Богатирьової, голови Донецької облради Бориса Колеснікова. Їх допитали як свідків і тоді складу злочину у їхніх діях слідчі не виявили.

Зокрема, під час з’їзду Колесніков казав: «Зараз ми вважаємо життєво необхідним усім обласним радам провести референдуми на своїх територіях… питання, яке треба винести на референдум – створення нової «української південно-східної держави» у формі федеративної республіки, в якому реально, а не декларативно будуть захищені інтереси права громадян та регіонів» (в оригіналі російською – ред.).

Віктор Шокін, який в той період був заступником генерального прокурора, у відповідь на запитання журналістів про закриття справи, лише сказав: «Ну, справа у тому, що я … такого не пам’ятаю, чесно кажучи, взагалі такого я не пам’ятаю, щоб був такий випадок у мене».

Аналізуючи архіви, «Схеми» помітили, що в матеріалах справи також були документи, які свідчили про те, що вказівки на формування делегацій на з’їзд, в тому числі, надходили з Адміністрації президента, яку очолював кум Путіна Віктор Медведчук. Наприклад, такі вказівки надходили до очільників Київської, Кіровоградської та Миколаївської областей.

На запитання про роль Медведчука ексочільник Кіровоградщини Василь Компанієць відповів: «Він, як головний, так би мовити, центром був отримання інформації, доповіді президенту». Коментуючи сам з’їзд, Компанієць зазначив: «Оце ж воно і призвело до того, що Ющенко свого часу з ними не розібрався і призвело до 2014 року».

«Схеми» направили до Віктора Ющенка прохання про коментар і чекають на відповідь.

У коментарі журналістам соратник Ющенка, колишній керівник його Секретаріату Олег Рибачук погодився з тим, що кримінальні справи щодо сепаратизму найімовірніше припинилися саме через підписання згаданого Універсалу національної єдності.

«Тоді йшлося про те, що потрібно знайти порозуміння, об’єднатися і зшити країну навколо єдиної України. І саме таким чином було досягнуто порозуміння щодо закриття цих справ», – сказав Рибачук.

З’їзд у Сіверськодонецьку називають «репетицією 2004-го року перед справжньою агресією Росії». На ньому тоді зібралось близько 4 тисяч депутатів усіх рівнів. Туди приїхав також тодішній мер Москви Юрій Лужков, а саму подію активно і однобоко висвітлювали російські ЗМІ.

«Частина еліти зі східної України, в першу чергу, з Донбасу і з Харківської області, скликала з’їзд, де намагалась проголосити окрему республіку. Це була спроба цієї еліти якось знайти свій простір, своє місце, в цьому просторі пригрозити, що, мовляв, якщо ви не підете з нами з якимось таким наміром – союзом, договорняками – ми від вас від’єднаємося. Наскільки це було їхнє власне рішення, а наскільки це були маніпуляції Москви – це окреме питання» – коментує професор Українського католицького університету, історик Ярослав Грицак.

У новому спецпроєкті «Схеми», базуючись на архівних документах, реконструюють події того часу, називають учасників та показують, до чого призвела безкарність і якою була роль Росії.