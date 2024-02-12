«Пункт спостереження» в гаражі – СБУ заявляє про викриття інформатора спецслужб РФ на Кіровоградщині

Служба безпеки України заявила 12 лютого, що викрила інформатора російських спецслужб, який збирав розвідувальні дані про передислокацію Сил оборони через територію Кіровоградщини.

«Зловмисник намагався дізнатися орієнтовну кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту. Найбільше ворога цікавила інформація про переміщення на передову українського важкого озброєння, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерійських систем. Щоб слідкувати за ешелонами ЗСУ, фігурант облаштував «спостережний пункт» у власному гаражі, розташованому поблизу залізничної станції. Крім того, він обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина», – вказано в повідомленні спецслужби.

За даними слідства, інформатором виявився місцевий житель, який майже 20 років проживав на території Росії. Перед початком повномасштабного вторгнення він приїхав в Україну, щоб продати тут усе належне йому майно і повернутися до РФ. У травні 2023 року, коли чоловік ще перебував на Кіровоградщині, на нього вийшов представник російських спецслужб і запропонував співпрацю, твердять в СБУ.

«Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено:

мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності;

документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності на території РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)», – ідеться в повідомленні.

Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.