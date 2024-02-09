У СБУ повідомили причину обшуків у Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки України проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі – про це повідомило Радіо Свобода джерело у відомстві 9 лютого.

«За нашою інформацією, Служба безпеки прийшла до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі», – сказав співрозмовник Радіо Свобода.

Він додав, що деталі стануть відомі згодом.

29 березня 2023 року закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). Представники УПЦ (МП) довгий час відмовлялися це зробити.

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У вересні духовна академія та семінарія УПЦ (МП) звільнила приміщення Києво-Печерської лаври.

У серпні 2023 року СБУ повідомила про підозру блогерці, яка, за твердженням слідства, «провокувала сутички і релігійну ворожнечу» під час акцій у Києво-Печерській лаврі.