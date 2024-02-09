СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) через організацію провокацій у Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі.



Як інформує пресслужба відомства, слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Триває розслідування для встановлення всіх обставин..

За даними слідства, ієродиякон УПЦ (МП) є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.



«Під виглядом «акцій протесту» клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист «інструктував» ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври», – йдеться у повідомленні

У СБУ зауважують, що ці відео одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії.



Крім того, у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію РФ проти України, вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ, при цьому регулярно намагаючись дискредитувати Сили оборони, зауважують у відомстві.



Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності. Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

Раніше сьогодні стало відомо, що СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі. Як повідомило джерело Радіо Свобода, правоохоронці прийшли до «священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі».

29 березня 2023 року закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). Представники УПЦ (МП) довгий час відмовлялися це зробити.

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У вересні духовна академія та семінарія УПЦ (МП) звільнила приміщення Києво-Печерської лаври.