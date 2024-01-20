Московський патріархат виганяє з РПЦ священників, які проти війни з Україною

Державний секретар США Ентоні Блінкен вручив Міжнародну премію за захист свободи віросповідання групі православних священників з Литви та Білорусі, яких вигнали з церков, що перебувають у єдності з Московським патріархатом, за їхні відкриті виступи із засудженням війни Росії проти України.

У повідомленні Держдепартаменту США йдеться, що нагорода, яку від імені групи отримав священник Ґінтарас Сунгайла, є «визнанням їхньої мужності та прихильності просувати та відстоювати релігійну свободу в усьому світі».

«Під тиском із Москви ці дев'ять православних священнослужителів були вигнані зі своїх церков за те, що вони відкрито виступили проти російської війни в Україні», – повідомив Держдепартамент 18 січня.

П'ять священників Віталіюс Моцкус, Георгій Ананьєв, Віталіс Даупарас, Володимир Селявко та Ґінтарас Сунгайла, а також два диякони Віктор Мініотас та Іоан Овчинников з литовської єпархії РПЦ публічно засудили війну Росії проти України, за що були позбавлені сану.

Їхня хоробрість демонструє важливість віри, відокремленої від політики, в умовах війни та диктатури

Двоє священників Олександр Кухта та Георгій Рой з Білоруської православної церкви (БПЦ), яка є частиною РПЦ (йдеться про Білоруський екзархат Московського патріархату), так само засудили війну Росії проти України та були змушені втекти до Литви від білоруського режиму Олександра Лукашенка.

«Вони створили нову релігійну громаду в Литві, яка приймає православних віруючих, які хочуть поклонятися у свободі від впливу Москви, включаючи литовців, українських воєнних біженців та вигнанців, які рятуються від придушення в Білорусі та Росії», – заявив Держдепартамент.

Ця група бореться з російською дезінформацією та пропагандою серед православних віруючих через свій блог Ortodoksas.lt, мовиться у повідомленні Держдепартаменту Сполучених Штатів.

Цей сайт став інформаційною платформою для релігійних лідерів у всьому світі, яких було звільнено за антивоєнні переконання із пов'язаних із Москвою православних церков (фактично є частинами РПЦ).

«Їхня хоробрість демонструє важливість віри, відокремленої від політики, в умовах війни та диктатури», – йдеться у повідомленні Держдепартаменту Сполучених Штатів.

У Росії посилюють репресії проти священників, які проповідують «мир» замість «перемоги»

У самій Російській православній церкві посилюються гоніння проти священників, які висловлюють антивоєнну позицію навіть у найбільш обережний спосіб. Навіть сам публічний заклик до миру може стати приводом для переслідування.

Наприклад, минулого року, як писало агентство АР, 45-річного священника Івана Коваля з Росії позбавили сану за те, що він змінив у молитві лише одне слово – «перемогу» поміняв на «мир».

Коли почалася війна, більшість священників РПЦ промовчали, побоюючись тиску з боку церковної та державної влади. Лише 300 священників із понад 40 тисяч кліриків РПЦ підписали публічний лист із закликом до миру в Україні.

У Російській православній церкві пояснюють, що йдеться не про репресії проти священників, які виступали проти війни, а про церковну дисципліну. Заступник голови пресслужби церкви Вахтанг Кіпшидзе заявив агентству АР, що священників карають за так звану «політичну діяльність».

«Священнослужителі, які перетворюються зі священників на політичних агітаторів і учасників політичної боротьби, вони, очевидно, перестають виконувати свій пастирський обов’язок і підпадають під канонічні заборони», – заявив він AP.

У той самий час публічна підтримка війни під заборону не потрапляє і не вважається «політичною діяльністю», – зауважила у розмові з АР координаторка правозахисної групи «Християни проти війни» Наталія Васильєва.

За даними її організації, близько 30 священників у Росії постраждали через свої антивоєнні висловлювання.

Ткачов першим в історії сформулював щось на кшталт релігійного обґрунтування крайньої українофобії

Останній гучний випадок гонінь на інакодумців у РПЦ стався на Різдво, яке в Росії святкують за старим юліанським календарем 7 січня. Як повідомила російська «Новая газета», на початку січня 2024 року керівництво Московської патріархії звільнило настоятеля московського храму Святої Трійці в Хохлах протоієрея Олексія Умінського, який 30 років очолював цю парафію.

На місце Умінського, якого заборонили у служінні та передали церковному суду, призначили протоієрея з України Андрія Ткачова.

Як нагадує оглядач, це той клірик, який утік з Києва після перемоги Майдану, зблизився в Москві зі «спонсором «російської весни» Костянтином Малофєєвим і виступає в ефірах його каналу «Царгород» із закликами бити українців «без жодного милосердя».

«Ткачов першим в історії сформулював щось на кшталт релігійного обґрунтування крайньої українофобії», – пише релігійний оглядач газети Олександр Солдатов.

Він зазначає, що Ткачов – «ідеальне уособлення» того «страшного, похмурого, темного», що є в РПЦ, у той час, як Умінський, за понад 30 років служіння створив «осередок щирого християнського життя».

Солдатов нагадує, що у перші роки свого патріаршества очільник РПЦ Кирило (Володимир Гундяєв) навіть нагородив Умінського орденом, але «все різко зламалося» після початку так званої «спеціальної військової операції» (СВО) (так влада Росії називає війну проти України), коли «на зміну Євангелію прийшли агресивний «русский мир» та громадянська «релігія війни».

Як раніше писав Голос Америки, останній звіт Державного департаменту про релігійні свободи, виданий влітку 2023 року, критикує Москву за посилення репресій за релігійною ознакою і називає Росію державою, що «викликає особливе занепокоєння».

Естонія не продовжила дозвіл на проживання голові місцевої митрополії РПЦ

Тим часом влада Естонії відмовилася продовжувати посвідку на проживання предстоятелю Естонської православної церкви Московського патріархату митрополиту Євгенію (Валерію Решетнікову). Він має залишити країну після 6 лютого, повідомила прикордонна служба Естонії (PPA).

За висновком відомства, митрополит є загрозою для країни.

«Держава ухвалила рішення відмовити в продовженні йому посвідки на проживання, оскільки Решетніков у своїй публічній діяльності, у тому числі в публічних виступах, підтримує дії агресора і не змінив свою лінію поведінки, незважаючи на попередження, що робилися йому раніше», – заявив керівник бюро прикордонної охорони Пих’яської префектури Індрек Ару.