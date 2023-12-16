У Росії відреагували на оголошення в Україні у розшук патріарха РПЦ Кирила Гундяєва

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив «вжити заходів до розшуку» чиновників Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України, які ухвалили рішення про кримінальне переслідування очільника Російської православної церкви Кирила Гундяєва.

Як повідомляє пресслужба відомства 16 грудня, Бастрикін віддав таке розпорядження в рамках розслідування кримінальної справи щодо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності (стаття 299 Кримінального кодексу РФ).

Увечері 15 грудня засоби інформації звернули увагу, що патріарха Кирила оголосили в розшук в Україні як «особу, яка переховується від досудового розслідування». У листопаді СБУ звинуватила голову РПЦ у виправданні збройної агресії Росії проти України.