Атака на Київ: президент Чехії закликав до посилення міжнародного тиску на Росію

Президент Чехії Петр Павел у п’ятницю прокоментував останню російську атаку на Київ вночі проти 31 липня.

За словами Павела, «нічний терор» проти української столиці вкотре підтвердив, що президент Росії Володимир Путін зацікавлений не в мирі, а в підкоренні України.

«Удари по житлових будинках, школах та лікарнях – це свідомий воєнний злочин. Єдиний шлях вперед – це сильний міжнародний тиск на Росію та ефективна підтримка України», – заявив він.

У Києві внаслідок російського удару в ніч на 31 липня, за останніми даними, загинула 31 людина, серед них п’ятеро дітей.





1 серпня в Києві оголошено День жалоби. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через цей удар.

Російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок у Святошинському районі Києва, зруйнувавши під’їзд), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

31 липня Трамп назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.



