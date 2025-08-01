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«Небезпечна тенденція зберігається» – місія ООН про загибель цивільних від ударів РФ

Рятувальники у Святошинському районі, де російська ракета повністю знищила підʼїзд дев’ятиповерхового житлового будинку, 31 липня 2025 року
Рятувальники у Святошинському районі, де російська ракета повністю знищила підʼїзд дев’ятиповерхового житлового будинку, 31 липня 2025 року

Попередні дані щодо наслідків російських ударів по Україні за липень свідчать про те, що «небезпечна тенденція» зі зростання випадків загибелі цивільних через ці атаки зберігається, заявила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

«Масовані обстріли вражають не лише райони поблизу лінії фронту, а й значно віддалені від неї населені пункти», – йдеться в повідомленні.

У місії також повідомили, що її команда 31 липня побувала на місцях обстрілів у Києві, зокрема, у Святошинському районі, де російська ракета повністю знищила підʼїзд дев’ятиповерхового житлового будинку.

«Жахливі нічні атаки зруйнували життя сімей… Лише за одну ніч було уражено щонайменше 27 локацій у чотирьох районах міста, – масштаби руйнувань є вкрай тривожними, – заявила голова ММПЛУ Даніель Белль. – Житлові будинки, підприємства і громадські будівлі зазнають руйнувань. Відновлення може зайняти роки. Кожен новий обстріл посилює психологічний тиск на людей, які змушені проводити ночі в укриттях».

У місії також нагадали, що червень відзначився найвищою кількістю жертв серед цивільних осіб за останні три роки: загинуло 232 особи, ще 1343 були поранені.

За останніми даними, внаслідок вчорашнього удару РФ по Києву загинула 31 людина. Президент Володимир Зеленський додав, що серед загиблих – п’ятеро дітей. Поранено 159 людей, 16 із них – діти.

У КМВА раніше повідомляли, що внаслідок удару в Києві – понад сто постраждалих обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет.

1 серпня в Києві оголошено День жалоби. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через цей удар.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок у Святошинському районі Києва, зруйнувавши під’їзд), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

31 липня Трамп назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.

«Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок». Кількість загиблих і поранених зростає (фотосвідчення)
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«Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок». Кількість загиблих і поранених зростає (фотосвідчення)

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