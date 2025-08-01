Зеленський: війська РФ у липні запустили по Україні понад 3800 «Шахедів»

Російські війська в липні застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 безпілотників «Шахед», майже 260 ракет різних типів, із них 128 – балістичні, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий», – написав Зеленський у телеграмі.

Він також вкотре закликав до додаткового тиску на Москву і санкцій.

«Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари (як по Києву 31 липня – ред.). І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію», – зазначив Зеленський.

31 липня президент США Дональд Трамп після чергового російського удару по Києву, внаслідок якого, за останніми даними, загинула 31 людина, назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.