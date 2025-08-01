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Новини | Події

Зеленський: війська РФ у липні запустили по Україні понад 3800 «Шахедів»

Український військовий оглядає збитий безпілотник Shahed із термобаричним зарядом, архівне фото
Український військовий оглядає збитий безпілотник Shahed із термобаричним зарядом, архівне фото

Російські війська в липні застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 безпілотників «Шахед», майже 260 ракет різних типів, із них 128 – балістичні, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий», – написав Зеленський у телеграмі.

Він також вкотре закликав до додаткового тиску на Москву і санкцій.

«Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари (як по Києву 31 липня – ред.). І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію», – зазначив Зеленський.

31 липня президент США Дональд Трамп після чергового російського удару по Києву, внаслідок якого, за останніми даними, загинула 31 людина, назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

«Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок». Кількість загиблих і поранених зростає (фотосвідчення)
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«Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок». Кількість загиблих і поранених зростає (фотосвідчення)

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