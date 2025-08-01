Кількість загиблих через удар Росії по Києву зросла до 31 – влада

У Києві внаслідок російського удару в ніч на 31 липня, за останніми даними, загинула 31 людина, повідомив очільник військової міської адміністрації Тимур Ткаченко.

«Всю ніч і зараз досі тривають пошукові роботи. Наразі в Святошинському районі ще дістають загиблих. Рятувальники деблокували ще трьох. Натепер внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня загинула 31 людина», – написав він у телеграмі.

Президент Володимир Зеленський додав, що серед загиблих – п’ятеро дітей.

Поранено 159 людей, 16 із них – діти.

«Була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені», – повідомив голова держави.

Він наголосив, що «такий підлий удар Росії» знову показує, що необхідні додатковий тиск на Москву і санкції.

«Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію», – зазначив Зеленський.

У КМВА раніше повідомляли, що внаслідок удару в Києві – понад сто постраждалих обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет.

1 серпня в Києві оголошено День жалоби. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через цей удар.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок у Святошинському районі Києва, зруйнувавши під’їзд), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

31 липня Трамп назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.