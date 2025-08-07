Зеленський: радники з безпеки провели «довгу, дуже детальну» розмову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радники з безпеки провели «довгу, дуже детальну» розмову.



«Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир », – написав він у телеграмі.

За його словами, співрозмовники домовилися завтра продовжити.

«Багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир», – додав Зеленський.

Раніше видання Axios писало, що спецпредставник президента США Стів Віткофф планує сьогодні, 7 серпня, провести відеоконференцію з високопосадовцями України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії – він розповість про свою зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

Очікувалося, що Віткофф також обговорить із ними подальші плани, зокрема можливу зустріч президента США Дональда Трампа і Путіна.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Також 6 серпня Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами та повідомив їм про можливість зустрічі між ним та Путіним, а також тристороннього саміту після неї за участю Зеленського.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.