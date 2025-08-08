Україна отримує багато підтримки в нових умовах – Зеленський

Україна отримує багато підтримки в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню, але Москва поки на це не зважає, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Продовжуємо активну нашу переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України. Справді реального миру. І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський нагадав, що вночі Україна зазнала атаки понад сотні ударних дронів, протягом дня – удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, у Херсоні скидом із російського дрона був поранений 13-річний хлопець.

Президент повідомив про телефонні переговори з партнерами заради реальних кроків – було понад десяток розмов з лідерами та главами урядів.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, Вашингтон і Москва прагнуть досягти угоди про припинення війни в Україні, яка б закріпила окупацію Росією територій, захоплених під час її військового вторгнення.

Американські та російські чиновники працюють над укладенням угоди щодо територій для запланованої зустрічі між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним вже наступного тижня, повідомили джерела.

За даними джерел, США працюють над тим, щоб отримати згоду України та її європейських союзників на угоду, яка далеко не є певною. Путін вимагає, щоб Україна передала Росії всю свою східну частину Донбасу, а також Крим, який його війська незаконно анексували у 2014 році.

За словами джерел, Росія припинить свій наступ у Херсонській та Запорізькій областях України вздовж нинішніх ліній фронту в рамках угоди. Вони попередили, що умови та плани угоди все ще нестабільні та можуть змінитися.

Ні Україна, ні Росія ці повідомлення не коментували.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила NBC News, що президент Трамп прагне, що війна закінчилася за столом переговорів, а «з поваги до делікатних дипломатичних переговорів з Росією, Україною та європейськими союзниками, Білий дім не коментуватиме деталі, про які повідомляють ЗМІ».