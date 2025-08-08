ОВА: у Херсоні російські війська з дрона скинули вибухівку на дитину

У Херсоні російські війська з дрона скинули вибухівку на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

«Він зазнав вибухової травми, уламкових поранень ноги та руки», – написав він у телеграмі.

Постраждалого доставили до лікарні. Медики надають дитині всю необхідну допомогу.

Також у Херсонські ОВА повідомили, що близько 14:30 російські військові атакували з артилерії центральну частину Херсона – літня жінка дістала вибухову травму, контузію, уламкове поранення черева та травматичну ампутацію руки. Постраждалу доставили до лікарні у тяжкому стані.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.