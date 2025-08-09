Зеленський назвав конструктивною зустріч безпекових радників у Британії: «наші аргументи чують»

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч безпекових радників України і її союзників, що пройшла 9 серпня у Великій Британії, була конструктивною. Він сказав про це у вечірньому зверненні, після доповіді голови Офісу президента Андрія Єрмака, який брав участь у цій зустрічі.

«Були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів Америки і Європи: Україна, Сполучені Штати – віцепрезидент Венс, – Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща. Зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують. Шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною, це принципово. І важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни», – заявив президент.

За словами Зеленського, тактику російського лідера Володимира Путіна «всі добре бачать».

«Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни й окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях», – наголосив голова держави.

Він додав, що війну треба закінчити достойним миром, який буде заснований на «чіткій, надійній» безпековій архітектурі.

За словами президента, контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, – «і ми не робимо все публічним».

Заява з’явилася в той час, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ.

Оголошуючи про зустріч 8 серпня, Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив голова держави.

Президент додав, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру».

Видання Wall Street Journal із посиланням на неназваних європейських чиновників, знайомих із ходом переговорів, 9 серпня написало, що представники України і європейських країн представили свій план припинення війни – як основу для запланованих на наступний тиждень переговорів між президентами США й Росії.

Зокрема, за повідомленням, цей план передбачає вимогу припинення вогню до будь-яких інших кроків, вказує, що обмін територіями можливий лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних районів, Росія має вивести війська з інших, а також передбачає, що будь-яка територіальна поступка з боку Києва має бути підкріплена твердими гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.