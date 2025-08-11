ЗМІ: європейські лідери хочуть поговорити з Трампом перед зустріччю з Путіним

Лідери європейських країн прагнуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед його запланованою зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці, повідомляє Bloomberg з посиланням на неназвані джерела.

За даними видання, посли ЄС були проінформовані про переговори в неділю, а міністри закордонних справ блоку мають зібратися віртуально в понеділок. Білий дім не відповів на запит про коментар щодо можливої розмови.

Розмова Трампа та європейських лідерів відбудеться після напружених вихідних дипломатичних зустрічей між американськими, українськими та європейськими чиновниками, які включали зустрічі у Великій Британії в суботу з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч безпекових радників України і її союзників, що пройшла 9 серпня у Великій Британії, була конструктивною. Він сказав про це у вечірньому зверненні, після доповіді голови Офісу президента Андрія Єрмака, який брав участь у цій зустрічі.

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ. Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив голова держави.

Президент додав, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру».

Видання Wall Street Journal із посиланням на неназваних європейських чиновників, знайомих із ходом переговорів, 9 серпня написало, що представники України і європейських країн представили свій план припинення війни – як основу для запланованих на наступний тиждень переговорів між президентами США й Росії.

Зокрема, за повідомленням, цей план передбачає вимогу припинення вогню до будь-яких інших кроків, вказує, що обмін територіями можливий лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних районів, Росія має вивести війська з інших, а також передбачає, що будь-яка територіальна поступка з боку Києва має бути підкріплена твердими гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.







