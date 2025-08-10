Канцлер Німеччини очікує участі Зеленського в зустрічі Трампа й Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін очікує, що президент України Володимир Зеленський відвідає зустріч між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та його російським колегою Володимиром Путіним, призначену на 15 серпня. Таку заяву Мерц зробив в ефірі суспільно-правового німецького телеканалу ARD, передає DW.

«Ми сподіваємося і припускаємо, що уряд України, що президент Зеленський буде залучений до цієї зустрічі», – сказав Мерц у розмові з журналістами ARD. Канцлер Німеччини назвав неприйнятним те, коли «за спинами європейців, за спинами українців обговорюються або навіть вирішуються територіальні питання між Росією та Америкою».

Крім того, відповідаючи на запитання про майбутню зустріч Трампа та Путіна на Алясці, Мерц сказав, що сьогодні ще розмовлятиме телефоном стосовно цього з Трампом. Також Мерц висловив надію на те, що під час зустрічі вдасться досягнути прориву, насамперед щодо припинення вогню та мирних перемовин.

Раніше про необхідність залучення ЄС і України до перемовин між США та РФ щодо України говорили в Брюсселі та Києві, а також у багатьох європейських столицях.



