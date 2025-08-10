Трамп номінував речницю Держдепу на посаду заступниці голови місії США при ООН

Президент Дональд Трамп оголосив про висунення Теммі Брюс, чинної речниці Державного департаменту США, на посаду заступниці глави місії США при ООН.

У дописі на Truth Social Трамп назвав її «великою патріоткою, телевізійним авторитетом та бестселерною письменницею», а також відзначив її роботу на посаді речниці Держдепу, додавши, що вона «блискуче» представлятиме США на міжнародній арені.

Якщо Брюс буде затверджена Сенатом, контрольованим республіканцями, вона може обійняти свою посаду раніше Майка Волтца, якого Трамп раніше висунув на посаду начальника місії США при ООН.

Брюс обіймає посаду прессекретарки Держдепу США з січня 2025 року, з перших днів другого терміну Трампа.

Раніше вона співпрацювала з Fox News як політична коментаторка, є авторкою низки бестселерів.

Своєю чергою, Брюс у соцмережі підтвердила номінацію та висловила вдячність, зауваживши, що «нова роль невдовзі розпочнеться», і вона продовжить відстоювати цінності США на міжнародній арені.



