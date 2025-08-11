Лідери ЄС готують заяву на підтримку територіальної цілісності України: відомі її деталі

Перед зустріччю президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна на Алясці лідери Європейського Союзу готують спільну заяву. В ній підкреслюють підтримку блоком територіальної цілісності України та необхідність того, щоб Київ був за столом будь-яких переговорів, якими визначається його майбутнє.

Проєкт заяви з семи пунктів, з яким ознайомилося Радіо Свобода, нині поширюють серед держав-членів ЄС. 11 серпня також запланована онлайн-зустріч міністрів закордонних справ блоку.

Цю зустріч екстрено скликали, щоб виробити спільну позицію після зустрічі посланця США Стіва Віткоффа з Путіним минулого тижня та подальших брифінгів для різних європейських лідерів та чиновників, які провів віцепрезидент США Джей Ді Венс у Великій Британії.

Кілька європейських дипломатів, з якими спілкувалося Радіо Свобода, кажуть, що існує певна плутанина щодо того, що саме Віткофф обговорював на своїй зустрічі з Путіним 6 серпня, включно з потенційними територіальними обмінами та готовністю Москви фактично погодитися на припинення вогню.

У тексті йдеться, що держави ЄС «вітають зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення агресивної війни Росії проти України та досягнення справедливого та тривалого миру й безпеки для України».

Але, додається, такий мир «має поважати міжнародне право, включно з принципами незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та того, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою».

Проєкт схожий на заяву, опубліковану на вихідних кількома європейськими лідерами. Чиновники ЄС, що говорили з Радіо Свобода, сподіваються, що решта клубу підтримає низку спільних принципів. Україні це допомогло б заручитися вкрай необхідною їй дипломатичною підтримкою.

Поки незрозуміло, чи президент України Володимир Зеленський буде присутній на зустрічі на Алясці, але в документі зазначається, що «шлях до миру в Україні не може бути визначений без України».

Лишається відкритим питання, чи стоятиме під заявою підпис Угорщини, яка часто відмовлялася підтримувати спільні позиції ЄС щодо України. Нещодавні висновки саміту ЄС з цього питання були опубліковані як «ЄС-26» без підтримки Будапешта, який водночас не заперечував проти подовження антиросійських санкцій ЄС у липні.

У тексті також зазначається, що клуб «продовжуватиме підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації», що вказує на його неготовність обговорювати послаблення санкцій для Москви, що, схоже, було темою обговорення між Віткоффом та Путіним. Для скасування частини або всіх санкцій потрібен консенсус. Наступне поновлення всього пакету заходів заплановане на січень 2026 року. Традиційно потрібна одностайність.

Європейські країни, а також ЄС як організація, досі не змогли забезпечити собі місце за столом переговорів між Києвом, Вашингтоном та Москвою.

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на початку цього року запропонували створити «сили підтримки» з кількістю до 20 тисяч європейських військових у західній частині України, як тільки буде домовлено про припинення вогню між Києвом та Москвою.

Хоча план певним чином розробили, він «залишається в стані спокою», каже один європейський дипломат, обізнаний з дискусією. Надто з огляду на те, що європейці не змогли забезпечити підтримку американців, необхідної для таких починань.

У тексті нема щодо цього конкретики. Натомість йдеться про готовність «подальшого внеску в гарантії безпеки на основі їхніх відповідних компетенцій та можливостей».

У ньому додається, що «Європейський Союз, у координації зі США та іншими однодумцями, продовжуватиме надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, оскільки вона реалізує своє невід’ємне право на самооборону».