Прорив перед переговорами Трампа і Путіна: чому Росія активізувалася на Донбасі?

Прорив Росії на Донбасі напередодні зустрічі на Алясці: готується обмін територіями?

Президент Володимир Зеленський заявив, що метою просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентам США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.

Яка ситуація біля Покровська?

Чому російським силам вдалося здійснити цей прорив? Яка мета?

Чому це стало можливим напередодні зустрічі на Алясці?

Чи можливий обмін територіями внаслідок зустрічі Трампа і Путіна? Як це узгодять із Конституцією?

До чого готуватися Україні?

Як готуються до зустрічі на Алясці? Яке її значення?

Як сприймають візит Путіна у США?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:



