Верховний суд Чехії заявив про «переконаність» у винуватості експрем’єра Бабіша в справі про махінації

Верховний суд Чехії склав текст рішення у справі про махінації з європейськими дотаціями проти колишнього прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша. У документі йдеться, що суд «переконаний у винуватості» політика, передає видання Seznam Zprávy. Партія Бабіша восени претендує на перемогу на парламентських виборах.

Бабіш та його соратниця по партії, євродепутатка Яна Надьова звинувачуються в тому, що навмисне вичленували компанію зі свого холдингу, щоб отримати для неї дотацію Євросоюзу для малих та середніх підприємств у розмірі двох мільйонів євро.

Перший судовий розгляд у справі відбувся у 2023 році. Тоді суд нижчої інстанції ухвалив виправдувальний вирок, але Верховний суд скасував його і повернув справу назад.

2024 року політика знову виправдали, проте прокуратура подала апеляцію, яку Верховний суд задовольнив у травні цього року. У підготовленій до кінця серпня мотивувальній частині рішення йдеться, що бізнесмени здійснили шахрайство із субсидіями та завдали шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу, розповідає Чеське радіо.

Обвинувачені заперечують провину. Передвиборчі опитування показують, що партія Бабіша ANO може посісти перше місце на виборах до парламенту, призначених на початок жовтня.

Це дозволить йому знову претендувати на посаду голови уряду. Суду в разі обрання Бабіша доведеться вчетверте запитувати у депутатів дозвіл на його кримінальне переслідування в обхід недоторканності.