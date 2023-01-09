Суд у Чехії виправдав експремʼєра та кандидата в президенти Андрея Бабіша

Суд у Празі виправдав колишнього премʼєр-міністра Чехії, кандидата в президенти країни на майбутніх виборах Андрія Бабіша. За словами судді, у діях Бабіша не виявлено складу злочину. Державне обвинувачення має право подати апеляцію.

Бабіша звинувачували в шахрайстві із субсидіями Європейського союзу на суму 2 мільйони євро. За версією обвинувачення, Бабіш незаконно використав субсидії для будівництва власного конференц-центру з готелем на околицях Праги. Обвинувачення стверджувало, що Бабіш, який є мільярдером та власником великих підприємств, приховував той факт, що є фактичним власником готелю, щоб використовувати субсидії ЄС, призначені лише для малого бізнесу. Експремʼєр на суді визнав, що використав ту схему, про яку говорило обвинувачення, але наполягав на тому, що вона не порушувала закону. На думку Бабіша, його переслідування, яке почалося, коли він ще був премʼєр-міністром, має політичний характер.

Державне обвинувачення просило засудити Бабіша до умовного терміну та штрафу.

Андрей Бабіш – депутат парламенту та голова найбільшої опозиційної партії ANO. З 2017 до 2021 року обіймав посаду голови уряду. 2021 року його партія, хоч і посіла за підсумками виборів перше місце за кількістю депутатів у парламенті, не змогла скласти коаліцію і опинилася в опозиції. Політичні опоненти звинувачують Бабіша у популізмі.

Бабіш висунув свою кандидатуру на вибори президента Чехії. Перший тур відбудеться 13–14 січня. За опитуваннями, Бабіш претендує на вихід у другий тур, його основні суперники – відставний генерал Петр Павел, прихильник жорсткої лінії щодо Росії та економіст Дануше Нерудова. Вердикт суду Бабіш та його опоненти поки що не коментували.