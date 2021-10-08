У Чехії відбуваються парламентські вибори, які вважають тестом для прем’єра Бабіша

Чехи 8 жовтня голосують на парламентських виборах, які стануть тестом на популярність чинного прем’єр-міністра Андрея Бабіша на тлі постійних питань про його бізнес й офшорні холдинги.

Опитування показують, що Бабіш і його партія ANO можуть перемогти із невеликим відривом за підсумками дводенного голосування, яке розпочалося 8 жовтня, але більшості не отримає.

Дві менші партії, які підтримують його нинішній уряд меншості – ліві соціал-демократи і Комуністична партія – можуть не отримати достатньо місць, щоб залишитися в парламенті.

Це може змусити ANO домовлятися з ультраправими націоналістами, щоб утримати владу.

Іншим можливим результатом виборів може стати уряд, що складається з двох основних опозиційних правоцентристського і лівоцентристського блоків, які, згідно з опитуваннями, можуть набрати більшість.

Проти Бабіша ведеться розслідування через звинувачення, що він неналежним чином одержав кошти від Європейського союзу, а ЗМІ повідомляють, що він використовував офшорні фірми для купівлі нерухомості у Франції.

Голова чеського уряду заперечує будь-які правопорушення. Популярність Бабіша знизилася, зокрема, через те, як його уряд боровся з пандемією COVID-19.