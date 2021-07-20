ЄС підтримав план відновлення економіки Чехії після епідемії COVID-19

Уряд Чехії опрацював план відновлення економіки й рівня життя громадян в країні після епідемії коронавірусу, який охоплює також систему охорони здоров’я і модернізацію соціальних служб. Про те, що Європейський союз схвалює й підтримає ці заходи, в Празі заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісія, як зазначила президентка, ще цього року надасть з кризового фонду ЄС Чеській республіці для реалізації її планів 180 мільярдів чеських крон – в перерахунку понад 700 мільйонів євро.

Ця підтримка принесе «усім громадянам, наприклад, краще спілкування з владними органами, електронізацію системи охорони здоров’я, якісне і безпечне подорожування залізницею, підтримку дигіталізації у школах чи модернізацію соціальних служб», наголосила Урсула фон дер Ляєн.

При цьому президентка Європейської комісії зазначила, що «Єврокомісія перевірятиме, чи фінансові кошти вкладаються розумно, ...тому що насамперед йдеться про життєві засоби платників податків».

За підтримки ЄС до урядового плану Чехії також входять соціальний захист життя людей старшого віку, покращення рівня спілкування з органами охорони здоров’я, підтримка інтернету і системи цифрового навчання у школах. Значна система конштів буде вкладена на покрашення системи охорони здоров’я, зокрема, на профілактику онкозахворювань.