Тероризм і Росію чехи вважають найбільшими загрозами безпеці своєї країни

Понад половина чеських громадян, 53%, вважає тероризм і міжнародну організовану злочинність (51%) найбільшою небезпекою, 47% чехів ставляться до біженців як до загрози безпеці країні. Такими є результати опитування, проведеного чеським Центром вивчення громадської думки. Дані були оприлюднені минулого тижня.

Виразним є зростання кількості чеських громадян, які вважають Росію найбільшою загрозою для своєї безпеки. Якщо у 2010 році таких чеських громадян було 11%, то у 2021 році ця кількість зросла до 37,7%. Зростання цієї кількості можна розглядати, як мовиться в аналізі, «в контексті цьогорічного розкриття нападу російської військової розвідки ГРУ на нашій території».

Китай як країна, що становить загрозу для чехів, посів друге місце, такою його сприймає 17,1% громадян, на третьому місці США – 10,3%, на шостому Білорусь – 2,8%. Україна з показником 1,3% у цьому списку остання, 13-та.

Захвороювання чехів на COVID-19 вплинуло на їхнє ставлення до епідемій: 65% чеських громадян ставляться до епідемій як до загрози, це число порівняно з даними 2019 року зросло на 34%.

Ще 42% чеських громадян вважають загрозою для країни радикальні релігійні рухи.