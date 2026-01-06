У МЗС України повідомили про зустріч із тимчасовим повіреним у справах Чехії після заяв Окамури

У Міністерстві закордонних справ України відбулася зустріч заступника міністра Олександра Міщенка з тимчасовим повіреним у справах Чехії Бенджаміном Жігою, повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

«Йшлося про важливість конструктивного підходу до українсько-чеського стратегічного партнерства, яке має взаємовигідну основу і далі має зберігати засади взаємної поваги і гідності», – повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, якого цитує агентство «Інтерфакс».

Він додав, що в МЗС очкують на активізацію двостороннього діалогу, зокрема на рівні міністрів закордонних справ двох країн.

«Невдовзі запланована телефонна розмова міністрів, від якої ми очікуємо конструктиву і правильних результатів для двосторонніх відносин», – зауважив Тихий.

Зустріч відбулася на тлі переговорів міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки з послом України Василем Зваричем 5 січня і після заяви спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури, який у новорічній промові критикував Україну, зокрема, вкотре висловився проти надання зброї Україні «для підтримки абсолютно безглуздої війни».

«Я вірю, що наша республіка зістрибне з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни, – сказав Окамура. – Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії й уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота».

«Нехай крадуть, але не у нас, і нехай така країна не буде в Європейському Союзі», – додав він.

Заяву Окамури розкритикували посол України в Чехії Василь Зварич, міністер закордонних справ України Андрій Сибіга і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зокрема, український посол у Чехії Василь Зварич назвав його слова «негідними й абсолютно неприйнятними». «Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди», – написав він у фейсбуці.

У МЗС України 5 січня повідомили, що запросили тимчасового повіреного у справах Чехії у зв’язку з заявами Окамури.

Очільник МЗС Чехії розкритикував слова Зварича щодо заяв Окамури, вказавши, що «не вважає доречним послу іноземної держави публічно оцінювати заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чехії».

У Чехії опозиційні партії хочуть ініціювати голосування в парламенті щодо звільнення спікера Палати депутатів Томіо Окамури через його заяви щодо України.

Томіо Окамура у листопаді першого ж дня після обрання спікером парламенту розпорядився зняти з будівлі палати прапор України. Замість цього чеська опозиція вивісила три нові від своїх парламентських клубів.

У грудні в Чехії склав присягу новий кабінет міністрів, який очолив мільярдер Андрей Бабіш. Новий кабінет міністрів Чехії, як очікується, буде здійснювати менш проукраїнську політику, ніж попередній уряд Петра Фіали. Партія Бабіша виступала за скорочення підтримки України й, зокрема, відмову від постачання Києву озброєнь.