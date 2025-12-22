ЗСУ: ситуація у Серебрянці біля Сіверська – «надскладна»

Командування 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило про «надскладну» ситуацію в селищі Серебрянка, розташованому на північний схід від міста Сіверська Донецької області.

У цих місцях, за даними української сторони, тривають бої.

«Підрозділи 81-ї бригади утримують позиції, завдаючи противнику втрат у живій силі й техніці. Також росіяни продовжують спроби транспортувати особовий склад через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва», – йдеться в повідомленні.

У 7-му корпусі ДШВ зазначили, що ключова мета російських військ на цій ділянці – повний контроль над населеними пунктами Серебрянка і Дронівка – «саме ці два села слугуватимуть як плацдарми для накопичення живої сили і техніки, в разі їхнього захоплення – подальше просування і зайняття висот поблизу населених пунктів Закітне і Платонівка».

На картах аналітичного проєкту DeepState Серебрянка позначена як така, що перебуває під російським контролем, Сіверськ – як також частково захоплений російськими військовими. Про контроль над Сіверськом раніше заявляла влада РФ – місто, зокрема, згадувалося російським лідером Володимиром Путіним під час «прямої лінії» 19 грудня. Українські військові це не підтверджували.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті, оприлюдненому в ніч проти 22 грудня заявив, що російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ.

«Російські зусилля на Сіверському напрямку були надзвичайно тривалими, особливо враховуючи, що Сіверськ має площу близько 10 квадратних кілометрів, а довоєнне населення становило близько 11 000 людей. Російським військам знадобився 41 місяць, щоб просунутися приблизно на 12 кілометрів від Лисичанська (на схід від Сіверська) до західного адміністративного кордону Сіверська», – кажуть аналітики.

В ISW наголосили, що Кремль перебільшує безпосередні наслідки захоплення Сіверська, «намагаючись хибно показати, що російські війська безпосередньо загрожують північній частині фортечного поясу і здійснюють значні одночасні просування по всьому фронту». «Російські здобутки продовжують бути повільними й важкими, як і протягом останніх двох років», – заявили в Інституті вивчення війни.