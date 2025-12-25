Командування повідомляє про 36 боєзіткнень на Покровському напрямку за добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 грудня.

Натомість, за зведенням, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу уразили сім районів зосередження особового складу та два пункти управління БпЛА російських військ.

Два боєзіткнення мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 10 разів штурмували позиції українських підрозділів.

П’ять російських атак мали місце на Куп’янському напрямку – Сили оборони відбивали штурмові дії РФ у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.





Сім разів армія Росії атакувала на Лиманському напрямку, шість – на Слов’янському. На Костянтинівському російські війська атакували 16 разів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Софіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру та в напрямку Іванопілля.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямках Гришиного й Нового Шахового», – йдеться в зведенні.

Російські загарбники 13 разів атакували на Олександрівському напрямку. Штаб зафіксував 21 російську атаку на позиції ЗСУ на Гуляйпільському напрямку – поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе.

За повідомленням, російські війська один раз намагалися прорвати оборону на Оріхівському напрямку й отримали відсіч. Штаб повідомляє про ще три безрезультатні російські атаки на Придніпровському напрямку.

«Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу», – додає командування.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



