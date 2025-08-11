Доступність посилання

Путін і Трамп на Алясці: якою може бути ціна перемир'я?

На 15 серпня призначена зустріч Трампа з Путіним на Алясці
  • Чого чекають від зустрічі на Алясці?
  • Президент США Трамп планує зустрітися на Алясці з очільником Росії: що це означає для України?
  • Чи вдасться домовитися про мир?
  • Що буде з українськими територіями?
  • Яка роль ЄС?
  • Перед якою дилемою стоїть Зеленський?
  • Як на фронті сприймуть домовленості Трампа і Путіна?
  • Навіщо це Путіну? Чи справді він готовий на мирну угоду?
  • Яка справжня мета зустрічі? І хто від неї виграє?

Дивіться про це у програмі Свобода Live:

