ОВА: сили РФ вранці з артилерії обстріляли Чорнобаївку, загинула людина

Російські війська вранці з артилерії обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, внаслідок атаки знищено житловий будинок, з-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження.



Також пошкоджено кілька сусідніх осель: потрощено дахи, фасади та вибито шибки, додав Прокудін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



