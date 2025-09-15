Доступність посилання

ОВА: на Харківщині російський дрон вдарив по цивільній автівці, є поранені

Унаслідок російської атаки fpv-дроном у Боровій на Харківщині постраждали двоє чоловіків, яких госпіталізували з травмами середньої тяжкості. Ілюстративне фото
У Боровій на Харківщині через російську атаку постраждали двоє людей, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, вранці сили РФ вдарили fpv-дроном по цивільному автомобілю – зазнали травм 40-річний і 71-річний чоловіки, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.


