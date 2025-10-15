Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні: понад тисяча військових за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 126 220 своїх військових, зокрема 1070 осіб – протягом останньої доби, такі дані станом на ранок 15 жовтня наводить український Генштаб.

За повідомленням, серед втрат російської техніки – такі:

танки – 11259 (+3 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 23347 (+2)

артилерійські системи – 33671 (+43)

РСЗВ – 1520

засоби ППО – 1227 (+2)

літаки – 427

гелікоптери – 346

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70021 (+389)

крилаті ракети – 3859

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка і автоцистерни – 64329 (+141)

спеціальна техніка – 3977.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.