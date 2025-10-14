В ISW проаналізували, як Росія може використати резервістів у війні після пропонованих змін до закону

Росія може розпочати мобілізацію членів свого активного резерву на поступовій основі для підтримки своєї війни проти України, але навряд чи наразі проведе масштабну примусову мобілізацію резерву для різкого збільшення чисельності російської армії, пише американський Інститут вивчення війни.

В ISW проаналізували законопроєкт, розроблений Міністерством оборони Росії щодо залучення резервістів до виконання завдань у мирний час, у тому числі за межами Росії.

Аналітики зазначають, що Кремль навряд чи оголосить загальну мобілізацію резервістів («запасу») через побоювання щодо впливу на стабільність режиму, російську економіку й адміністративну спроможність російської військової бюрократії.

«Поправка, ймовірно, дозволить Кремлю розгортати резервістів у бойових діях швидше, ніж це було можливо за попереднім механізмом, який вимагав офіційного оголошення війни або наказу про мобілізацію», – йдеться у звіті.

Обов’язкова мобілізація резервістів також може дозволити Росії генерувати війська дешевше, зазначають в ISW, оскільки поточний метод генерування добровольців на війну за рахунок високих виплат значно збільшив державні витрати РФ і посилив інфляцію.

«Обов’язкові поетапні призови резервістів можуть дозволити Кремлю «демобілізувати» військовослужбовців, мобілізованих у 2022 році, щоб заспокоїти певні частини російського суспільства і стверджувати, що російські війська в Україні воюють на повністю добровільній основі», – кажуть аналітики.

При цьому вони вказують, що така обов’язкова постійна мобілізація резервістів може створювати більші політичні ризики для Кремля. «Кремль, ймовірно, вкладе значні ресурси в те, щоб переконати російський народ, що резервісти, яких відправляють до України, зробили це добровільно. Обов’язкова військова служба залишається непривабливою і суперечливою, і Путін може зіткнутися з більшими внутрішньополітичними ризиками, якщо Кремлю не вдасться переконати російський народ, що мобілізовані резервісти, які загинули в Україні, поїхали туди «добровільно», – йдеться у звіті.

При цьому в Інституті вивчення війни зазначають, що пропонована поправка навряд чи передбачає масштабний примусовий призов до резерву, подібний до того, який привів сотні тисяч росіян до армії у 2022 році.

«Путін уже має правові механізми, необхідні для масштабної одноразової примусової мобілізації будь-якого масштабу, і жодних змін для призову з метою різкого розширення російської армії на даний момент не потрібно. Описані вище правові коригування сприятимуть значно меншим поступовим призовам, які могли б підтримувати чисельність російської армії на поточному рівні на постійній основі з меншими фінансовими витратами. Отже, це попередження не означає, що Путін готується різко або швидко розширити чисельність російської армії», – підсумували аналітики.

13 жовтня російська урядова комісія із законопроєктної діяльності схвалила пропоновані Міністерством оборони Росії зміни до законодавства. Автори законопроєкту пропонують внести поправки до закону «Про оборону» і встановити, що «для виконання окремих завдань у сфері оборони» при виникненні збройних конфліктів, при проведенні контртерористичних операцій і при використанні збройних сил за межами Росії можуть залучатися громадяни РФ, які перебувають у мобілізаційному людському резерві російської армії.

Рішення про їх призов на спеціальні збори ухвалюватиме президент РФ.

Відповідно до чинного закону, резервістів у Росії можуть викликати на навчальні збори один раз на рік. Тепер пропонується доповнити законопроєкт поняттям «спеціальні збори». На даний час резервістів у Росії можна залучати до виконання завдань тільки в період мобілізації або у воєнний час. Законопроєкт пропонує поширити таку можливість і на мирний час.

Голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов підтвердив журналістам, що автори законопроєкту мали на увазі, зокрема, можливість використання резервістів на території України, у тому числі в тих її районах, про незаконну анексію яких Росія не оголошувала – це, наприклад, Сумська чи Харківська області.

Картаполов також заявив, що в законопроєкті йдеться не про всіх громадян, які перебувають у запасі (це більшість дорослих громадян Росії чоловічої статі), а лише про тих, хто перебуває в мобілізаційному резерві, тобто уклав спеціальний контракт і отримує за це грошову винагороду.