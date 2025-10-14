Міноборони Росії запропонувало використовувати резервістів за межами РФ

Міністерство оборони Росії розробило законопроєкт щодо залучення резервістів до виконання завдань у мирний час, у тому числі за межами Росії.

Про документ, який 13 жовтня схвалила урядова комісія із законопроєктної діяльності, повідомляє російське видання РБК.

Автори законопроєкту пропонують внести поправки до закону «Про оборону» і встановити, що «для виконання окремих завдань у сфері оборони» при виникненні збройних конфліктів, при проведенні контртерористичних операцій і при використанні збройних сил за межами Росії можуть залучатися громадяни РФ, які перебувають у мобілізаційному людському резерві армії.

Рішення про їх призов на спеціальні збори ухвалюватиме президент РФ.

Відповідно до чинного закону, резервістів у Росії можуть викликати на навчальні збори один раз на рік. Тепер пропонується доповнити законопроєкт поняттям «спеціальні збори». На даний час резервістів у Росії можна залучати до виконання завдань тільки в період мобілізації або у воєнний час. Законопроєкт пропонує поширити таку можливість і на мирний час.

Голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов підтвердив журналістам, що автори законопроєкту мали на увазі, зокрема, можливість використання резервістів на території України, у тому числі в тих її районах, про незаконну анексію яких Росія не оголошувала – це, наприклад, Сумська чи Харківська області.

Картаполов також заявив, що в законопроєкті йдеться не про всіх громадян, які перебувають у запасі (це більшість дорослих громадян Росії чоловічої статі), а лише про тих, хто перебуває в мобілізаційному резерві, тобто уклав спеціальний контракт і отримує за це грошову винагороду.