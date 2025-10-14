Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Міноборони Росії запропонувало використовувати резервістів за межами РФ

Рішення про їх призов на спеціальні збори ухвалюватиме президент РФ (фото ілюстративне)
Рішення про їх призов на спеціальні збори ухвалюватиме президент РФ (фото ілюстративне)

Міністерство оборони Росії розробило законопроєкт щодо залучення резервістів до виконання завдань у мирний час, у тому числі за межами Росії.

Про документ, який 13 жовтня схвалила урядова комісія із законопроєктної діяльності, повідомляє російське видання РБК.

Автори законопроєкту пропонують внести поправки до закону «Про оборону» і встановити, що «для виконання окремих завдань у сфері оборони» при виникненні збройних конфліктів, при проведенні контртерористичних операцій і при використанні збройних сил за межами Росії можуть залучатися громадяни РФ, які перебувають у мобілізаційному людському резерві армії.

Рішення про їх призов на спеціальні збори ухвалюватиме президент РФ.

Відповідно до чинного закону, резервістів у Росії можуть викликати на навчальні збори один раз на рік. Тепер пропонується доповнити законопроєкт поняттям «спеціальні збори». На даний час резервістів у Росії можна залучати до виконання завдань тільки в період мобілізації або у воєнний час. Законопроєкт пропонує поширити таку можливість і на мирний час.

Голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов підтвердив журналістам, що автори законопроєкту мали на увазі, зокрема, можливість використання резервістів на території України, у тому числі в тих її районах, про незаконну анексію яких Росія не оголошувала – це, наприклад, Сумська чи Харківська області.

Картаполов також заявив, що в законопроєкті йдеться не про всіх громадян, які перебувають у запасі (це більшість дорослих громадян Росії чоловічої статі), а лише про тих, хто перебуває в мобілізаційному резерві, тобто уклав спеціальний контракт і отримує за це грошову винагороду.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG