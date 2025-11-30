ЗСУ зупинили російських військових на підходах до Гуляйполя – Волошин

Сили РФ не припиняють штурмових дій у районі Гуляйполя Запорізької області, повідомив в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Однак, за його словами, ЗСУ зупинили російських військових на підходах до міста.

Волошин уточнив, ситуація на цьому напрямку «доволі непроста» – РФ не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі російських військових немає.

«Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов», – розповів Волошин.

27 листопада російський президент Володимир Путін заявив, що сили РФ нібито пробиваються «ударними темпами по півночі Запорізької області, підійшли до Гуляйполя і підуть далі».

Проєкт DeepState написав, що Україна була «за крок від втрати Гуляйполя», а ситуація почала погіршуватися після втрати Полтавки, Успенівки та ще кількох сусідніх сіл на початку листопада.



