Лубінець звинуватив Мінкульт у блокуванні передачі Миколаївського костелу парафії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 11 грудня закликав передати костел святого Миколая в Києві місцевій громаді римсько-католицькій громаді.

За його словами, до нього звернулася римсько-католицька парафія святого Миколая в Києві через багаторічне блокування їм передачі костелу.

«Вони занепокоєні тим, що Костел перебуває у критичному стані, ніякі заходи не здійснюються, а його передача – саботується! Стан справ наскільки жахливий, що руйнування можуть вбити громадян України. А релігійний об'єкт регулярно відвідують понад 600-700 людей!» – заявив Лубінець.

Він вказав на те, що президент Віктор Ющенко доручив Кабінету міністрів передати костел у користування релігійній громаді. У 2020 році вже Кабмін повторно визначив таке завдання, «але успіху так і не було».

Крім того, рішення суду про таку передачу набуло чинності, відтак юридичних перешкод немає.

«Навіть попри те, що між релігійною громадою і Мінкультом підписаний меморандум – фактична передача так і не відбулася», – заявив омбудсман.

Відтак, за його словами, він звернувся до Міністерства культури із запитом щодо стану виконання судового рішення:

«Проте відомство продовжує затягувати процес, надсилає до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті додаткові запити щодо статусу Костелу, хоча цей факт уже встановлений судом. Тобто реальність така: виконання рішення суду Міністерством фактично саботується!».

Крім того, за словами Лубінця, його інституція здійснила моніторинговий візит до костелу і зафіксувала критичний, «практично аварійний» технічний стан будівлі. Він вказав на відсутність належних заходів пожежної та техногенної безпеки.





«Щодня сотні людей опиняються під реальною загрозою для життя! І все це – бездіяльність власника та балансоутримувача, яка може мати трагічні наслідки! Оскільки Міністерство культури України уникає діалогу й відмовляє у зустрічі представникам релігійної громади, це свідчить лише про свідоме блокування процесу», – заявив він.

Лубінець закликав Міністерство культури невідкладно розпочати виконання рішення суду, забезпечити права релігійної громади та усунути небезпечний технічний стан костелу.

Мінкульт наразі не коментував повідомлення.

Миколаївський костел у Києві, який є пам’яткою національного значення, зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки в грудні 2024 року.

У травні 2025 року римсько-католицька парафія звернулася до президента Зеленського з проханням посприяти передачі їй костелу.