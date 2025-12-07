У бібліотеці Лувру пошкоджено сотні видань відділу єгипетських старожитностей

У паризькому Луврі стався інцидент, пов’язаний із технічним станом будівлі: через прорив води у бібліотеці відділу єгипетських старожитностей пошкоджено від 300 до 400 видань.

За словами заступника генерального адміністратора музею Франсіса Штайнбока, йдеться про журнали з єгиптології та наукову документацію, видану наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Ці матеріали активно використовують дослідники.

Представник Лувру наголосив, що унікальні видання не постраждали, а пошкоджені книги можна відновити: їх висушать і передадуть реставраторам, після чого повернуть на полиці.

Прорив стався у гідравлічній системі, яка подає тепло до бібліотеки. За даними музею, аварія трапилась через помилкове відкриття клапана, що спричинило витік із труби під стелею.

У Луврі визнають, що система перебуває у «повній технічній зношеності» й уже кілька місяців відключена. Її модернізацію заплановано на вересень 2026 року.

Раніше у Парижі був пограбований музей Лувр, повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті. Інцидент стався 19 жовтня рано-вранці, до відкриття. Ніхто із персоналу музею не постраждав.

За даними Le Parisien, у пограбуванні брали участь троє людей. Вони проникли в будинок через ділянку, де велися будівельні роботи, піднялися на вантажному ліфті, розбили вікна та увійшли до Галереї Аполлона.

Джерело видання стверджує, що злочинці викрали дев'ять предметів із колекції коштовностей Наполеона — серед них намисто, брошку, тіар та інші прикраси.

Лувр – найвідвідуваніший музей світу. Щороку до нього приходять близько дев’яти мільйонів людей.



