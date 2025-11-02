У прокуратурі Парижа кажуть, що Лувр пограбували «дрібні злочинці»

Викрадення історичних коштовностей вартістю 102 мільйони доларів з паризького Лувру було здійснене не професіоналами зі світу організованої злочинності, а «дрібними злочинцями», заявила паризька прокурорка Лор Бекко 2 листопада.

За даними слідства, двоє чоловіків у вихідний день встановили підйомник біля музею, піднялися на другий поверх, розбили вікно, за допомогою кутових шліфувальних машинок зламали вітрини та втекли на скутерах разом із спільниками. Вся операція тривала менш ніж 7 хвилин.

Зараз троє із чотирьох підозрюваних у пограбуванні музею перебувають під арештом, однак, коштовності й досі не знайдені. За словами прокуратури, затримані – це жителі північних передмість Парижа, зокрема, департаменту Сен-Сен-Дені, а не «досвідчені кримінальні авторитети». Серед затриманих – і подруга одного з підозрюваних.

Французькі ЗМІ припускають, що виконавці були аматорами: під час втечі вони впустили найцінніший експонат – корону імператриці Євгенії, залишили інструменти та не спалили вантажівку, яку використовували.

Раніше поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у проникненні до Лувру: 34-річного алжирця, який намагався вилетіти з Франції, та 39-річного жителя Обервільє, раніше засудженого за крадіжки. Обидва частково визнали свою участь.

Ще двоє – 37-річний чоловік і 38-річна жінка – були заарештовані 29 жовтня та офіційно отримали звинувачення. За словами прокурорки, чоловік має 11 судимостей і, ймовірно, був частиною групи викрадачів.

Водночас «щонайменше одна людина» з групи досі перебуває в розшуку, і прокуратура не виключає, що могли бути й інші співучасники. Трьох осіб, затриманих разом із парою 29 жовтня, було звільнено без висунення обвинувачень.

Раніше у Парижі був пограбований музей Лувр, повідомила міністерка культури Фанції Рашида Даті. Інцидент стався 19 жовтня рано вранці, до відкриття. Ніхто із персоналу музею не постраждав.

За даними Le Parisien, у пограбуванні брали участь троє людей. Вони проникли в будинок через ділянку, де велися будівельні роботи, піднялися на вантажному ліфті, розбили вікна та увійшли до Галереї Аполлона.

Джерело видання стверджує, що злочинці викрали дев'ять предметів із колекції коштовностей Наполеона — серед них намисто, брошку, тіар та інші прикраси.

Лувр – найвідвідуваніший музей світу. Щороку до нього приходять близько дев’яти мільйонів людей.